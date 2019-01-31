Свердловские школьники провели акцию совести против кражи люков

Первоуральские школьники устроили акцию против краж канализационных люков. Чтобы пристыдить воров, они написали на крышках слово «Совесть» красной краской. Активисты организации МОПС помогли устроить акцию, чтобы избежать травмирования прохожих в канализационных колодцах, сообщили общественники. За день дети покрасили 50 люков.

В январе в Первоуральске пропали 17 канализационных люков. Всех, кто заметит воришек, просят обращаться в управляющую компанию или в полицию. Кроме того, вы можно обратиться в аварийную службу «Водоканала» по телефону +7 (3439) 66-79-87 и в СТК +7 (3439) 66-28-58.