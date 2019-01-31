Свердловским министерствам придется проверять мусор

Состоялось первое заседание рабочей группы по созданию экотехнопарков на территории Свердловской области. Ранее глава региона Евгений Куйвашев восхищался экотехнопарками Москвы, а затем подписал распоряжение о создании таких объектов на территории нашей области.

Теперь министерствам и ведомствам придется мониторить состав и объем отходов, которые поступают на полигоны, сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики. Вместе с Министерством торговли России региональные учреждения разработают необходимую документальную базу для того, чтобы экотехнопарки появились на Среднем Урале.

Напомним, министр ЖКХ Николай Смирнов говорил про два города на территории области, где построят экотехнопарки: Екатеринбург и Нижний Тагил. Чтобы полностью переработать мусор, впоследствии планируется создать целую сеть объектов: заводы по сортировке, площадки для строительных и крупногабаритных отходов, места для пластика, стекла, дерева.

Мусорная реформа стартовала 1 января 2019 года. Она уже успела наделать много шума и вызвать недовольство горожан. Накануне министр ЖКХ Николай Смирнов заявил, что тарифы на вывоз мусора могут снизить на 20% за счет отмены НДС. Еще раньше ЕТВ отвечал на волнующие вопросы по мусорной реформе.

