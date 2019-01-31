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Свердловские энергетики приготовились греть трубы в -40

18:08, 31 Январь 2019
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Фото: pixabay
Круглосуточно будут дежурить шесть аварийных бригад. 

Свердловские энергетики готовят трубы к понижениям температуры до -38 градусов. Персонал прошел инструктаж на случай возникновения нештатных ситуаций, а руководители проверили резервные системы и усилили пожарную безопасность зданий. В теплоснабжающих компаниях будут круглосуточно дежурить шесть аварийных бригад по четыре человека и 16 единиц техники, сообщили в пресс-службе «Т-плюс».

С приходом холодов температуру воды в трубах увеличат до 130 градусов Цельсия. Жителей просят быть осторожными возле теплотрасс, а также поддерживать нормальную температуру в квартирах.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, мороз, Т-Плюс, трубы, Свердловская область , Екатеринбург
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