Свердловские энергетики приготовились греть трубы в -40
18:08, 31 Январь 2019
Круглосуточно будут дежурить шесть аварийных бригад.
Свердловские энергетики готовят трубы к понижениям температуры до -38 градусов. Персонал прошел инструктаж на случай возникновения нештатных ситуаций, а руководители проверили резервные системы и усилили пожарную безопасность зданий. В теплоснабжающих компаниях будут круглосуточно дежурить шесть аварийных бригад по четыре человека и 16 единиц техники, сообщили в пресс-службе «Т-плюс».
С приходом холодов температуру воды в трубах увеличат до 130 градусов Цельсия. Жителей просят быть осторожными возле теплотрасс, а также поддерживать нормальную температуру в квартирах.
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