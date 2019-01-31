Свердловские энергетики приготовились греть трубы в -40

Свердловские энергетики готовят трубы к понижениям температуры до -38 градусов. Персонал прошел инструктаж на случай возникновения нештатных ситуаций, а руководители проверили резервные системы и усилили пожарную безопасность зданий. В теплоснабжающих компаниях будут круглосуточно дежурить шесть аварийных бригад по четыре человека и 16 единиц техники, сообщили в пресс-службе «Т-плюс».

С приходом холодов температуру воды в трубах увеличат до 130 градусов Цельсия. Жителей просят быть осторожными возле теплотрасс, а также поддерживать нормальную температуру в квартирах.