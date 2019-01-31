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Свердловчанин требовал в суде одежду и чай, за что получил штраф

10:12, 31 Январь 2019
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Фото: pixabay
Алиментщик решил заранее подготовиться к аресту и начал обзванивать родственников, чтобы они принесли ему вещи.

Свердловчанина оштрафовали на 500 рублей за то, что он мешал судье вести заседание. В зал суда его принудительно доставили приставы, потому что мужчина задолжал деньги своему ребенку, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Алиментщик во время процесса начал обзванивать родственников и просил принести ему теплые вещи, табак, чай и другие предметы заключенного. Но мужчина зря готовился отправиться под арест. Ему придется заплатить 500 рублей за болтовню и отработать 100 часов обязательных работ.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, суд, должник, долги, алименты, УФССП по Свердловской области
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