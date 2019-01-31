Свердловчане получили десять миллионов международных посылок за год

В 2018 году жители Свердловской области получили 9,8 миллиона международных посылок. Три года назад заказов в регион было в два раза меньше. Половина международного трафика, больше четырех миллионов посылок, пришлась на жителей Екатеринбурга. Активно затаривались также жители Нижнего Тагила, Асбеста, Каменска-Уральского и Первоуральска, сообщили в пресс-службе Почты России.

Всего за год в России обработали 345 миллионов международных посылок. Больше 90% из них пришли из Китая, остальные из Европы и Северной Америки. Рост заказов связывают с популярностью глобальных распродаж у Россиян.