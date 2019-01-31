Стали известны новые подробности гибели группы Дятлова
15:58, 31 Январь 2019
Исследователи, которые занимаются делом много лет, обнаружили эксклюзивные документы.
Фонд «Памяти группы Дятлова» нашел новые документы, которые приоткрывают завесу тайны гибели людей на Северном Урале в 1959 году. Исследовали выяснили, что надзорные органы знали о трагедии задолго до обнаружения тел. Об этом рассказал руководитель фонда Юрий Кунцевич.
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Один из наших исследователей, работая в Ивдельском архиве, нашел документ, в котором рукой одного прокурора Темпалова в адрес другого было написано: «Прошу, займись этим делом». И дата — 15 февраля. А в этот день они еще должны были быть в походе. То есть документ подтверждает, что люди уже знали, что группа пропала. Хотя искать начали в 20-х числах. Это говорит о том, что на этом месте люди уже работали. Также были косвенные подтверждения, что трупы поворачивали на снегу. Вполне возможно, что и проводили анализы.
Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла на перевале на Северном Урале зимой 1959 года. До сих пор обстоятельства произошедшего до конца не выяснены, но версий — достаточно.
Подробнее о новых обстоятельствах дела гибели группы Дятлова читайте на ЕТВ и смотрите на «Главных новостях Екатеринбурга» завтра.
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