Стали известны новые подробности гибели группы Дятлова

Один из наших исследователей , работая в Ивдельском архиве , нашел документ , в котором рукой одного прокурора Темпалова в адрес другого было написано: « Прошу , займись этим делом». И дата — 15 февраля. А в этот день они еще должны были быть в походе. То есть документ подтверждает , что люди уже знали , что группа пропала. Хотя искать начали в 20-х числах. Это говорит о том , что на этом месте люди уже работали. Также были косвенные подтверждения , что трупы поворачивали на снегу. Вполне возможно , что и проводили анализы.

Юрий Кунцевич, руководитель Фонда "Памяти группы Дятлова"