Лучше переждать: свердловских водителей предупредили о лютых морозах

На следующей неделе в Свердловской области ожидаются затяжные лютые морозы. Местами температура опустится до -37 градусов. Госавтоинспекция просит водителей отказаться от дальних междугородных поездок до лучших времен. Если такой возможности нет, то нужно тщательно проверить автомобиль, взять с собой теплые вещи и зарядить телефон. Загородные трассы будет круглосуточно патрулировать экипажи ДПС, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

На дороге нужно быть внимательными, соблюдать дистанцию, и исключить опасные маневры и обгоны. В аварийных ситуациях можно позвонить по телефону 112 или в дежурную часть УГИБДД по Свердловской области (8343) 269-77-00.