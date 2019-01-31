Лучше переждать: свердловских водителей предупредили о лютых морозах
14:48, 31 Январь 2019
Местами температура опустится до -37.
На следующей неделе в Свердловской области ожидаются затяжные лютые морозы. Местами температура опустится до -37 градусов. Госавтоинспекция просит водителей отказаться от дальних междугородных поездок до лучших времен. Если такой возможности нет, то нужно тщательно проверить автомобиль, взять с собой теплые вещи и зарядить телефон. Загородные трассы будет круглосуточно патрулировать экипажи ДПС, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.
На дороге нужно быть внимательными, соблюдать дистанцию, и исключить опасные маневры и обгоны. В аварийных ситуациях можно позвонить по телефону 112 или в дежурную часть УГИБДД по Свердловской области (8343) 269-77-00.
«Пересадим екатеринбуржцев на общественный транспорт»
Вице-мэр Алексей Бубнов — об отмене 024 маршрутки, транспортной реформе, стоимости проезда.
Новое и интересное
Протестные дальнобойщики победили канаву и встретились с Юрием Деминым
Общество
ЕТВ побывал в уральском штабе дальнобойной революции и узнал о дальнейших планах борцов с «Платоном».
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго
Полюбить себя и похудеть
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.