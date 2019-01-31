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Лучше переждать: свердловских водителей предупредили о лютых морозах

14:48, 31 Январь 2019
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Фото: flickr
Местами температура опустится до -37.

На следующей неделе в Свердловской области ожидаются затяжные лютые морозы. Местами температура опустится до -37 градусов. Госавтоинспекция просит водителей отказаться от дальних междугородных поездок до лучших времен. Если такой возможности нет, то нужно тщательно проверить автомобиль, взять с собой теплые вещи и зарядить телефон. Загородные трассы будет круглосуточно патрулировать экипажи ДПС, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

На дороге нужно быть внимательными, соблюдать дистанцию, и исключить опасные маневры и обгоны. В аварийных ситуациях можно позвонить по телефону 112 или в дежурную часть УГИБДД по Свердловской области (8343) 269-77-00.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, холод, ГИБДД, погода, морозы, Екатеринбург, Свердловская область
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