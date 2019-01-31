Епархия готова отказаться от зданий трех колледжей в Екатеринбурге

Екатеринбургская епархия готова отказаться от зданий трех колледжей в уральской столице. Речь идет о домах по Декабристов, 83 и 58, нежилом помещении второго этажа по проспекту Ленина, 13 и Сакко и Ванцетти, 41. Ранее РПЦ требовала, чтобы МУГИСО отдало их в собственность безвозмездно.

Текст мирового соглашения уже направили всем участникам процесса на согласование, сообщили ЕТВ в пресс-службе министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области. Заседание суда, на котором епархия и МУГИСО могут решить вопрос полюбовно, пройдет во вторник, 5 февраля.