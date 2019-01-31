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Епархия готова отказаться от зданий трех колледжей в Екатеринбурге

09:39, 31 Январь 2019
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Фото: pixabay
Мировое соглашение уже направили РПЦ и МУГИСО.

Екатеринбургская епархия готова отказаться от зданий трех колледжей в уральской столице. Речь идет о домах по Декабристов, 83 и 58, нежилом помещении второго этажа по проспекту Ленина, 13 и Сакко и Ванцетти, 41. Ранее РПЦ требовала, чтобы МУГИСО отдало их в собственность безвозмездно.

Текст мирового соглашения уже направили всем участникам процесса на согласование, сообщили ЕТВ в пресс-службе министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области. Заседание суда, на котором епархия и МУГИСО могут решить вопрос полюбовно, пройдет во вторник, 5 февраля.

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Спор о трех помещениях в центре Екатеринбурга начался два года назад. РПЦ решила вернуть себе здания, в которых уже долгое время учатся студенты. В марте 2018 года кассационный суд встал на сторону РПЦ и отменил решения предыдущих судов — свердловского арбитража и апелляционного суда, которые отказались признавать за церковью право на здания учебных заведений.

После этого МУГИСО обратилось в Верховный суд России, но там отказались рассматривать жалобу. Последнее решение вынес арбитраж, который отказал епархии в передаче зданий трех колледжей.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Епархия, колледж, собственность, дома, МУГИСО
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