Епархия готова отказаться от зданий трех колледжей в Екатеринбурге
Екатеринбургская епархия готова отказаться от зданий трех колледжей в уральской столице. Речь идет о домах по Декабристов, 83 и 58, нежилом помещении второго этажа по проспекту Ленина, 13 и Сакко и Ванцетти, 41. Ранее РПЦ требовала, чтобы МУГИСО отдало их в собственность безвозмездно.
Текст мирового соглашения уже направили всем участникам процесса на согласование, сообщили ЕТВ в пресс-службе министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области. Заседание суда, на котором епархия и МУГИСО могут решить вопрос полюбовно, пройдет во вторник, 5 февраля.
Спор о трех помещениях в центре Екатеринбурга начался два года назад. РПЦ решила вернуть себе здания, в которых уже долгое время учатся студенты. В марте 2018 года кассационный суд встал на сторону РПЦ и отменил решения предыдущих судов — свердловского арбитража и апелляционного суда, которые отказались признавать за церковью право на здания учебных заведений.
После этого МУГИСО обратилось в Верховный суд России, но там отказались рассматривать жалобу. Последнее решение вынес арбитраж, который отказал епархии в передаче зданий трех колледжей.