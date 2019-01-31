Клиника была создана на основе медицинского государственного центра имени Сураски. Среди всех медицинских учреждений, работающих на территории Израиля, Ихилов является вторым по величине. Согласно официальным статистическим данным, центр регулярно входит в список самых востребованных в мире. А по качеству предоставления услуг это лучшая клиника в Израиле на данный момент.

Масштабность территории поражает. В общей сложности, это не просто больница — это небольшой медицинский город, суммарная площадь которого превышает 15 тысяч квадратных метров. Здесь сосредоточено более одной тысячи больничных мест, официально функционирует комплекс лабораторных отделений. Согласно официальной статистике, ежегодно сюда на лечение приезжает один миллион пациентов. За счет комфортного расположения — в центре Тель-Авива, проблем с трансфером на территорию не возникнет. Тем более, что медицинский туризм в большинстве случаев уже включает в себя услугу доставки пациентов и сопровождающих лиц на территорию клиники.