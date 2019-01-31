Екатеринбуржцам предложили медицинскую альтернативу — в Израиле
Ихилов — если не лучшая больница Израиля, то, по крайней мере, точно одна из самых лучших. В общей сложности, на территории Израиля медицинская сфера активно развивается. Одной из основных тому причин является высокий уровень квалификации специалистов. Повышению шансов на комплексную реабилитацию способствует применение передового медицинского оборудования, использование самых новых лекарственных препаратов, на практике доказавших свою эффективность. Именно Ихилов является одним из самых ярких представителей израильской медицины, образцом для подражания среди всех остальных лечебных центров как в Европе, так и по всему миру в целом.
Главные особенности
Клиника была создана на основе медицинского государственного центра имени Сураски. Среди всех медицинских учреждений, работающих на территории Израиля, Ихилов является вторым по величине. Согласно официальным статистическим данным, центр регулярно входит в список самых востребованных в мире. А по качеству предоставления услуг это лучшая клиника в Израиле на данный момент.
Масштабность территории поражает. В общей сложности, это не просто больница — это небольшой медицинский город, суммарная площадь которого превышает 15 тысяч квадратных метров. Здесь сосредоточено более одной тысячи больничных мест, официально функционирует комплекс лабораторных отделений. Согласно официальной статистике, ежегодно сюда на лечение приезжает один миллион пациентов. За счет комфортного расположения — в центре Тель-Авива, проблем с трансфером на территорию не возникнет. Тем более, что медицинский туризм в большинстве случаев уже включает в себя услугу доставки пациентов и сопровождающих лиц на территорию клиники.
Особенности материально-технической базы
По качеству технического оснащения Ихилов является флагманским медицинским заведением. Здесь применяется самое современное оборудование, включая аппаратуру для проведения сложных хирургических операций. Каждый специалист, в соответствии с местными требованиями, обязан регулярно повышать собственную квалификацию, ознакомиться с самыми передовыми техническими решениями в медицинской сфере.
На территории клиники на момент подготовки материала функционировало более двух десятков лабораторий, и ни в одной из них пациент не увидит старую технику, непригодную к использованию по нынешним стандартам. Столь высокое качество технического оснащения способствует быстрому и точному проведению диагностических процедур, сведя к минимуму время ожидания результатов.
В каких направлениях оказывается медицинская помощь?
Действительно большую популярность клиника Ихилов завоевала как современный центр, ориентированный на лечение и реабилитацию после перенесенных онкологических болезней. Для больницы онкология детей и взрослых является одним из наиболее приоритетных направлений. Тем не менее, оно не является единственным. Есть отделения, специализирующиеся на:
- офтальмологии;
- травматологии;
- сосудистой хирургии;
- гинекологии и урологии;
- ортопедии;
- отоларингологии;
- репродуктивной медицине;
- нейрохирургии;
- дерматологии;
- неврологии;
- челюстно-лицевой и пластической хирургии;
- нефрологии;
- кардиологии.
Стоит также отметить, что клиника специализируется не только на лечении. По мере необходимости, сюда можно приехать на реабилитацию после перенесенных тяжелых травм или заболеваний. Часть пациентов восстанавливается после серьезных операций.
Стоимость предоставления услуг
Учитывая то, что каждый год сюда приезжает большое количество пациентов, клиника ведет демократичную ценовую политику. Даже несмотря на соответствие заведения современным мировым стандартам качества, стоимость оказания услуг здесь на порядок ниже, если проводить параллель с больницами в США или Европе. Она будет ниже примерно на 30-40 процентов. К примеру, если пациент страдает от ишемического заболевания сердца, за восстановление придется заплатить до четырех тысяч долларов. За диагностику меланомы — около трех тысяч долларов. При наличии рака молочной железы на комплексное лечение и восстановление придется потратить примерно семь тысяч долларов. А вот если человек принял решение воспользоваться услугами американской или европейской клинике, к приведенным ценам придется добавить еще пару-тройку тысяч долларов. Расходы на приезд и отправку домой в таком случае будут в 2-3 раза больше, если учитывать расстояние.
При этом в тех же американских или европейских клиниках качество услуг будет одинаковым, если не меньшим. Учитывая финансовую выгоду, которую получает клиент от лечения, причину популярности израильской медицины несложно понять.
Как воспользоваться услугами
Рассматриваемая клиника в Израиле проводит предварительную запись на лечение в международном отделе. Для этого достаточно перейти на официальный сайт заполнить медицинскую форму. На протяжении суток с момента отправки заявки клиенту должен перезвонить ответственный врач, который проконсультирует по любым дополнительным вопросам, параллельно указав стоимость всех процедур. Указывается и примерное количество времени, на протяжении которого человек будет пребывать в больнице. Совместно согласовав дату прибытия и отъезда, координатор отправляет приглашение.
Важным моментом является отсутствие необходимости оформлять визу. Для россиян максимальный срок пребывания в Израиле без оформления визового пропуска составляет 90 дней на протяжении каждых 180 суток.
Чтобы упростить приезд, сэкономив тем самым свое время и силы, можно воспользоваться профессиональной помощью координационной компании. Она самостоятельно урегулирует все вопросы, связанные с прибытием на территорию клиники, проведет индивидуальную консультацию в любой удобный для заказчика момент.
Для многих пациентов клиника Ихилов может стать единственным вариантом решения проблем со здоровьем. Учитывая ответственность подхода и образцовое качество предоставления услуг, в паре с низкой стоимостью вы получаете высокие шансы на полную реабилитацию.
По материалам официального сайта клиники Ихилов: https://ichilovtop.com.