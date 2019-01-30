Жителям Екатеринбурга придется сортировать мусор в конце 2019 года

Министр ЖКХ Николай Смирнов сообщил, что к концу 2019 года жителям Екатеринбурга придется отделять пищевые отходы от неорганических. Первые планируют пустить на удобрения. Полная сортировка мусора от свердловчан пока нее требуется: процесс станет слишком дорогим.

Но уральцы могут и дальше выбрасывать пластик в специальные сетки, установленные во дворах. Мусорные операторы продлили контракт с теми подрядчиками, которые обслуживали их раньше. Мусороперерабатывающие заводы должны появиться на территории региона через четыре года.

За январь 2019 с Восточной зоны вывезли 500 тысяч кубометров отходов. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Директор «Спецавтобазы» Григорий Вихарев сообщил, что это подтверждает, что весь мусор попал на полигон. Маршруты подрядчика отслеживается по навигационной системе, сообщили в пресс-службе мэрии. Раньше тариф за вывоз мусора составлялся из рассчета 1,59 рублей на квадратный метр. Сумма не покрывала стоимость перевозок, поэтому отходы часто оказывались в лесах. Новая система должна прекратить образование несанкционированных свалок.

ЕТВ уже отвечал на самые важные вопросы по мусорной реформе. Читайте здесь.

