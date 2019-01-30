За год в Екатеринбурге на 15% снизились цены на трешки
10:15, 30 Январь 2019
Дисконт распространился на элитное жилье.
За 2018 год в Екатеринбурге на 15% снизились цены на трехкомнатные квартиры. Аналитики N1.ru считают, что дисконт больше всего распространился на жилье с ценой выше рыночной. С учетом скидки стоимость трехкомнатной квартиры в Екатеринбурге составила 10 миллионов рублей.
Вторичное жилье на окраинах города наоборот не потеряло в цене. Стоимость квадратного метра за год выросла на 6,5% — до 75,3 тысячи рублей. А цена средней квартиры возросла на 12% — до 4,5 миллиона рублей.
Самыми популярными местами для покупки квартир у жителей Екатеринбурга стали Ботаника, Эльмаш, Компрессорный, ВИЗ, Широкая речка, Академический, Новая Сортировка. Особенно активно покупали квартиры на Куйбышева рядом с Шарташским рынком и Латвийской на Компрессорном.
Беги, наркоман, беги!
В России на всех, кто употребляет психоактивные вещества, ставят клеймо прокаженного. Почему?
Новое и интересное
Рабство по карману: почему ипотека стала доступней уральцам
Городские истории
Из-за чего снижаются ставки и как сорвать банк, связавшись с кредитом на недвижимость — разбирался ЕТВ.
Полюбить себя и похудеть
ВАСИЛИЙ СМОЛЬНЫЙ И ЕГО СУШКА
В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Редакция ЕТВ придумала, что еще стоит «зацензурировать», кроме электронных табло, показывающих курсы валют, чтобы сберечь душевное здоровье граждан.