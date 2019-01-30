За год в Екатеринбурге на 15% снизились цены на трешки

За 2018 год в Екатеринбурге на 15% снизились цены на трехкомнатные квартиры. Аналитики N1.ru считают , что дисконт больше всего распространился на жилье с ценой выше рыночной. С учетом скидки стоимость трехкомнатной квартиры в Екатеринбурге составила 10 миллионов рублей.





Вторичное жилье на окраинах города наоборот не потеряло в цене. Стоимость квадратного метра за год выросла на 6,5% — до 75,3 тысячи рублей. А цена средней квартиры возросла на 12% — до 4,5 миллиона рублей.



