В Свердловской области массово воруют крышки люков

На Среднем Урале за последние две недели украли 12 крышек люков. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе Свердловской теплоснабжающей компания.

Массовые кражи крышек на тепловых сетях, обслуживаемых СТК, зафиксировали в Первоуральске. Открытыми оказалось больше десяти люков на тепломагистралях по улицам Герцена, Ватутина, в поселках Талица, Магнитка, Билимбай.

Энергетики принимают экстренные меры безопасности, чтобы оперативно устранять проблемы. В каждом случае исчезновения крышки на место выезжает бригада оперативного персонала и закрывает колодец новой. «Три-четыре года назад прокатилась такая же массовая волна краж крышек. По нашему сигналу ОВД тогда хорошо сработал: объехали всех приемщиков металла, приняли меры, кражи прекратились. Надеемся, что так будет и сейчас», — считает технический директор СТК Аркадий Спевак.