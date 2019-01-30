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В Свердловской области массово воруют крышки люков

16:54, 30 Январь 2019
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Фото: pixabay.com
Энергетики стараются оперативно закрывать колодцы новыми крышками.

На Среднем Урале за последние две недели украли 12 крышек люков. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе Свердловской теплоснабжающей компания.

Массовые кражи крышек на тепловых сетях, обслуживаемых СТК, зафиксировали в Первоуральске. Открытыми оказалось больше десяти люков на тепломагистралях по улицам Герцена, Ватутина, в поселках Талица, Магнитка, Билимбай.

Энергетики принимают экстренные меры безопасности, чтобы оперативно устранять проблемы. В каждом случае исчезновения крышки на место выезжает бригада оперативного персонала и закрывает колодец новой. «Три-четыре года назад прокатилась такая же массовая волна краж крышек. По нашему сигналу ОВД тогда хорошо сработал: объехали всех приемщиков металла, приняли меры, кражи прекратились. Надеемся, что так будет и сейчас», — считает технический директор СТК Аркадий Спевак.

Беги, наркоман, беги!
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, люки, Свердловская область , кражи
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