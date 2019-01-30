В 2018 году на СвЖД перевезли 14 тысяч инвалидов-колясочников
11:08, 30 Январь 2019
Пассажиров было в 3,5 раза больше.
В 2018 году поезда дальнего следования на СвЖД перевезли 14 тысяч инвалидов-колясочников. Это в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Сейчас РЖД эксплуатирует 719 вагонов, оборудованных специальными купе с широкими дверями и подъемными устройствами. Такой вагон может быть включен в состав поезда по заявке пассажира, которую можно падать через центр содействия мобильности РЖД или билетную кассу, сообщили в пресс-службе СвЖД.
Для инвалида и сопровождающего действуют скидки 50% на билеты в специализированные купе и скидка 40% на удобные места в поездах «Сапсан». Пассажиры с инвалидностью также могут за трое суток до поездки оставить заявку на ситуационную помощь. Для этого нужно позвонить в ЦСМ по номеру 8(800)775-00-00.
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