Свердловским телеканалам предлагают самим платить за эфир

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А дальше — экономика. Министр говорит , что вещание в Свердловской области будет стоить 418 миллионов рублей. У нас в регионе десять телеканалов. Получается , что каждый должен платить 42 миллиона. Экономика ни одного канала этого не выдержит.

Существует правительственная программа по развитию цифрового телевидениякоторая предусматривала третий мультиплекс. Но если первые два — синхронныето есть покрывают весь субъект с одинаковым сигналом для всех городовто третий должен строиться по асинхронному принципуи это правильно: в Тагиле один набор каналовв Екатеринбурге — другой. Если в небольших городахнапримернет набора каналовкоторые способны оплачивать свое вещанието там мультиплекс не запускается. И при такой организации вещания нет затрат на передачу сигнала из областного центра на всю областьа это львиная доля всех затрат. Весь пакет формируется в городе вещания.