Свердловским телеканалам предлагают самим платить за эфир
Минкомсвязи РФ хочет переложить расходы на создание третьего мультиплекса на региональные телеканалы, передает ТАСС со ссылкой на главу Минкомсвязи Константина Носкова.
По словам чиновника, в Свердловской области такое вещание будет стоить 418 миллионов. Носков предлагает десяти региональным телеканалам «скинуться» по 41 миллиону рублей, тем самым оплатив трансляцию на всю область. Сейчас министерство готовит предложение и направит его в правительство. Если там идею поддержат, проект реализуют до конца года.
Генеральный директор «41 канала» и ЕТВ Владимир Злоказов считает, что это плохая и вредная идея: экономика ни одного свердловского телеканала таких затрат не выдержит.
В январе 2019 года по всей стране начался плавный переход от аналогового к цифровому телевещанию. Планируется, что уже в 2020 году 98% населения России получат возможность бесплатно смотреть 20 телеканалов. ЕТВ разбирался в том, что почувствуют владельцы телевизоров и поклонники ТВ, когда наступит «день Х».