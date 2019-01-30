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Свердловским телеканалам предлагают самим платить за эфир

11:41, 30 Январь 2019
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Фото: Unsplash
Региональные медиаменеджеры уверяют, что экономика ни одного канала не выдержит затрат на третий мультиплекс.

Минкомсвязи РФ хочет переложить расходы на создание третьего мультиплекса на региональные телеканалы, передает ТАСС со ссылкой на главу Минкомсвязи Константина Носкова.

По словам чиновника, в Свердловской области такое вещание будет стоить 418 миллионов. Носков предлагает десяти региональным телеканалам «скинуться» по 41 миллиону рублей, тем самым оплатив трансляцию на всю область. Сейчас министерство готовит предложение и направит его в правительство. Если там идею поддержат, проект реализуют до конца года.

Генеральный директор «41 канала» и ЕТВ Владимир Злоказов считает, что это плохая и вредная идея: экономика ни одного свердловского телеканала таких затрат не выдержит.

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Существует правительственная программа по развитию цифрового телевидения, которая предусматривала третий мультиплекс. Но если первые два — синхронные, то есть покрывают весь субъект с одинаковым сигналом для всех городов, то третий должен строиться по асинхронному принципу, и это правильно: в Тагиле один набор каналов, в Екатеринбурге — другой. Если в небольших городах, например, нет набора каналов, которые способны оплачивать свое вещание, то там мультиплекс не запускается. И при такой организации вещания нет затрат на передачу сигнала из областного центра на всю область, а это львиная доля всех затрат. Весь пакет формируется в городе вещания.

А дальше — экономика. Министр говорит, что вещание в Свердловской области будет стоить 418 миллионов рублей. У нас в регионе десять телеканалов. Получается, что каждый должен платить 42 миллиона. Экономика ни одного канала этого не выдержит.
Владимир Злоказов
гендиректор «Студии 41»

В январе 2019 года по всей стране начался плавный переход от аналогового к цифровому телевещанию. Планируется, что уже в 2020 году 98% населения России получат возможность бесплатно смотреть 20 телеканалов. ЕТВ разбирался в том, что почувствуют владельцы телевизоров и поклонники ТВ, когда наступит «день Х».

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, цифровое телевидение, телевизор, телевидение, Свердловская область , Екатеринбург
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