Против мусорной реформы: свердловские коммунисты спелись с «Яблоком»
13:16, 30 Январь 2019
Акция протеста пройдет 3 января.
Свердловский обком КПРФ присоединится к митингу «Яблока» против мусорной реформы. «Полностью разделяем требования и позицию», — сообщил глава ячейки Александр Ивачев на своей странице в фэйсбук. Акция пройдет на площади Обороны в воскресенье, 3 февраля. Параллельно свердловское отделение КПРФ готовится ко всероссийской акции протеста, которая пройдет 3 марта.
Активисты недовольны новыми тарифами на вывоз мусора, которые начали действовать по всей стране с 1 января. Жители Екатеринбурга будут платить 148,6 рубля, проживая в своих квартирах, и 182,1 рублей — в своем доме. Плата взимается за каждого человека, прописанного в квартире.
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