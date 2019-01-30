Против мусорной реформы: свердловские коммунисты спелись с «Яблоком»

Свердловский обком КПРФ присоединится к митингу «Яблока» против мусорной реформы. «Полностью разделяем требования и позицию», — сообщил глава ячейки Александр Ивачев на своей странице в фэйсбук. Акция пройдет на площади Обороны в воскресенье, 3 февраля. Параллельно свердловское отделение КПРФ готовится ко всероссийской акции протеста, которая пройдет 3 марта.

Активисты недовольны новыми тарифами на вывоз мусора, которые начали действовать по всей стране с 1 января. Жители Екатеринбурга будут платить 148,6 рубля, проживая в своих квартирах, и 182,1 рублей — в своем доме. Плата взимается за каждого человека, прописанного в квартире.

ЕТВ уже отвечал на самые важные вопросы по мусорной реформе. Читайте здесь.