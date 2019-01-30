Свердловская область вошла в топ-25 регионов туризма за 2018 год

Свердловская область вошла в топ-25 регионов туризма по итогам 2018 года. Средний Урал занял в нем последнее место, посчитали аналитики агентства «ТурСтат». Наш регион за прошедший год посетили 1,3 миллиона человек.

Первые три места достались Москве (23,5 миллиона человек), Краснодарскому краю (17 миллионов) и Подмосковью (15 миллионов туристов). Самые высокие темпы роста туризма показали Ленинградская область и Крым. По сравнению с 2017 годом доля приезжих на отдых увеличилась на 50% в Ленинградской области и на 28% в Крыму.

Напомним, Свердловская область не первый раз оказывается в рейтинге туризма. В декабре 2018 года наш регион занял седьмое место в национальном списке. А в октябре область получила премию «Золотое яблоко», так как стала российским лидером в сфере делового и событийного туризма.