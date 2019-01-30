Свердловчане все чаще брачуются в интернете

Свердловчане стали чаще жениться в интернете. В 2018 году через портал госуслуг заявление на вступление в брак подали 4912 человек, сообщили ЕТВ в пресс-службе «Ростелекома». Больше всего браков уральцы заключали в августе — 1186 заявлений. Они часто выбирали красивую дату — 18.08.2018. Именно в этот день поженилась 201 пара.

За январь 2019 года жители Среднего Урала подали через госуслуги 379 заявлений. Самой популярной у них становится другое сочетание чисел — 19.07.2019. В этот день стать семьей пока хотят 54 человека.

Напомним, желающие подать заявление на брак онлайн, могут сэкономить на государственной пошлине 105 рублей. Им придется заплатить 245 рублей вместо 350.