Свердловчане все чаще брачуются в интернете
12:50, 30 Январь 2019
Портал госуслуг пользуется большой популярностью среди тех, кто хочет пожениться.
Свердловчане стали чаще жениться в интернете. В 2018 году через портал госуслуг заявление на вступление в брак подали 4912 человек, сообщили ЕТВ в пресс-службе «Ростелекома». Больше всего браков уральцы заключали в августе — 1186 заявлений. Они часто выбирали красивую дату — 18.08.2018. Именно в этот день поженилась 201 пара.
За январь 2019 года жители Среднего Урала подали через госуслуги 379 заявлений. Самой популярной у них становится другое сочетание чисел — 19.07.2019. В этот день стать семьей пока хотят 54 человека.
Напомним, желающие подать заявление на брак онлайн, могут сэкономить на государственной пошлине 105 рублей. Им придется заплатить 245 рублей вместо 350.
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