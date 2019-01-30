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Свердловчане получат четыре миллиарда на охрану здоровья

08:23, 30 Январь 2019
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Фото: pixabay
Деньги направят на квалифицированных медиков и борьбу с онкологией.

Свердловская область получит почти четыре миллиарда рублей на здравоохранение в 2019 году. Из федерального бюджета в копилку региона поступит 1,8 миллиарда, из областного — 1,9 миллиарда рублей, сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики региона.

Эти деньги пойдут на несколько направлений в сфере медицины. Больше всего денег направят на грамотных медиков, которые будут получать стипендии, обзаведутся жильем (925,8 миллиона), борьбу с онкологией (792,4 миллиона), развитие первичной медико-санитарной помощи (490,5 миллиона). Кроме того, выделенные средства реализуют на социальную поддержку семей, борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие детского здравоохранения, создание единой системы ЕГИСЗ, на старшее поколение, укрепление общественного здоровья и социальную активность.

Всего в ближайшие три года власти планируют потратить на свердловскую медицину 11,8 миллиарда рублей.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, бюджет, здравоохранение, медицина, Свердловская область , Екатеринбург
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