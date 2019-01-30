Спрос на уборку снега в Екатеринбурге вырос на 37%
13:59, 30 Январь 2019
Средняя цена за услугу – 731 рубль.
Екатеринбуржцы стали активно интересоваться уборкой снега. В январе текущего года жители уральской столицы разместили на сайте Avito на 7% объявлений больше, чем в тот же период 2018 года, посчитали аналитики сайта. Спрос на уборку снега вырос на 37%.
По доступности данной услуги Екатеринбург занял 15 место. За год цена за уборку снега выросла на 8% и составила 731 рубль. Дешевле всего такая услуга обойдется Волгограду — там она стоит 371 рубль. Дороже всего стоимость ликвидации снега в Москве — 2061 рубль.
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