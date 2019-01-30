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Приставы заставили екатеринбуржца перестроить квартиру

10:05, 30 Январь 2019
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Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области
Мужчина самовольно установил шесть дверей, испортив несущую стену и облицовку фасада.

Приставы Орджоникидзевского районного отдела Екатеринбурга заставили местного жителя вернуть жилье в первоначальное состояние, потому что мужчина самовольно его перестроил. На первом этаже дома на Победы, 49 екатеринбуржец установил шесть дверных проемов, которые выходили на улицу, рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Из-за перестройки испортилась несущая стена дома, окна, а облицовка фасада осыпалась. Приставы подали иск в суд, который обязал хозяина помещения вернуть все обратно. Строители убрали двери и заложили проемы. Расходы, которые они понесли, придется возместить владельцу.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, дом, строительство, приставы, УФССП по Свердловской области, Екатеринбург
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