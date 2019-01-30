Приставы заставили екатеринбуржца перестроить квартиру

Приставы Орджоникидзевского районного отдела Екатеринбурга заставили местного жителя вернуть жилье в первоначальное состояние, потому что мужчина самовольно его перестроил. На первом этаже дома на Победы, 49 екатеринбуржец установил шесть дверных проемов, которые выходили на улицу, рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Из-за перестройки испортилась несущая стена дома, окна, а облицовка фасада осыпалась. Приставы подали иск в суд, который обязал хозяина помещения вернуть все обратно. Строители убрали двери и заложили проемы. Расходы, которые они понесли, придется возместить владельцу.