Приставы заставили екатеринбуржца перестроить квартиру
10:05, 30 Январь 2019
Мужчина самовольно установил шесть дверей, испортив несущую стену и облицовку фасада.
Приставы Орджоникидзевского районного отдела Екатеринбурга заставили местного жителя вернуть жилье в первоначальное состояние, потому что мужчина самовольно его перестроил. На первом этаже дома на Победы, 49 екатеринбуржец установил шесть дверных проемов, которые выходили на улицу, рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
Из-за перестройки испортилась несущая стена дома, окна, а облицовка фасада осыпалась. Приставы подали иск в суд, который обязал хозяина помещения вернуть все обратно. Строители убрали двери и заложили проемы. Расходы, которые они понесли, придется возместить владельцу.
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