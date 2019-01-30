Александр Высокинский закрыл на карантин все школы Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление, согласно которому все школы города закрыты на карантин с сегодняшнего дня, 30 января. Кроме того, нельзя будет попасть в учреждения дополнительного образования. До какого числа продлится карантин, в документе не указано.

За прошедшую неделю в уральской столице зарегистрировали 21 тысячу случаев ОРВИ, что превысило уровень двухнедельной давности в 1,2 раза. Из низ 67 случаев гриппа. По данным на 26 января, в детских садах закрыли уже 78 групп, 37 классов в школах.

Накануне мы рассказывали, что в Свердловской области гриппом и ОРВИ заболели 50 тысяч человек. Это выше эпидпорога по совокупному населению на 90%. Больше всего заболевших в Каменске-Уральском, Верхней Туре и Североуральске.