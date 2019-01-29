Житель Екатеринбурга получил огнетушитель за спасение троих детей

В Екатеринбурге наградили мужчину, который спас троих детей из горящего дома на улице Депутатской 26 января. За неравнодушие и смелость 30-летнему Геворгу Аветисяну вручили огнетушитель, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Мужчину лично поблагодарил замначальника главка Валерий Казаков. «Благодаря таким неравнодушным людям, как Геворг, количество пострадавших на пожарах становится меньше», — отметил полковник.

Во время пожара мужчина проезжал на автомобиле мимо частного жилого дома и увидел дым. Геворг заметил, что из окна кто-то машет руками и поспешил на помощь, разбил кирпичом дверь и стал вытаскивать детей: двух девочек 12-ти лет и мальчика 10-ти лет. Никто из ребят не пострадал. «Поступить по-другому я бы не смог. Когда я вытаскивал детей из горящего дома, я не думал ни о чем, у меня была цель — спасти ребят и я смог это сделать, чему очень рад», — добавил Геворг Аветисян, папа пятерых дочерей.

Смотрите сюжет «Главных новостей Екатеринбурга» о героическом поступке Геворга Аветисяна: