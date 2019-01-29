За неделю 50 тысяч свердловчан слегли с гриппом и ОРВИ
17:23, 29 Январь 2019
В регионе также участились случаи пневмонии. Тысяча заболевших за неделю.
За неделю в Свердловской области зарегистрировали 50 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Это выше эпидпорога по совокупному населению на 90%. Больше всего заболевших в Каменске-Уральском, Верхней Туре и Североуральске. Частично закрыть на карантин пришлось 224 детских сада и 94 школы. Полностью занятия прекратили в 29 детсадах и 40 школах. У заболевших обнаружили вирусы гонконгского гриппа, а также гриппа А (свиного) и В, сообщили в пресс-службе областного роспотребнадзора.
В регионе также участились случаи пневмонии. За неделю зарегистрировали 1069 случаев. Показатель заболеваемости на 60% выше среднемноголетнего уровня. В больницу госпитализировали 57 человек.
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