За неделю 50 тысяч свердловчан слегли с гриппом и ОРВИ

За неделю в Свердловской области зарегистрировали 50 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Это выше эпидпорога по совокупному населению на 90%. Больше всего заболевших в Каменске-Уральском, Верхней Туре и Североуральске. Частично закрыть на карантин пришлось 224 детских сада и 94 школы. Полностью занятия прекратили в 29 детсадах и 40 школах. У заболевших обнаружили вирусы гонконгского гриппа, а также гриппа А (свиного) и В, сообщили в пресс-службе областного роспотребнадзора.

В регионе также участились случаи пневмонии. За неделю зарегистрировали 1069 случаев. Показатель заболеваемости на 60% выше среднемноголетнего уровня. В больницу госпитализировали 57 человек.