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За неделю 50 тысяч свердловчан слегли с гриппом и ОРВИ

17:23, 29 Январь 2019
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Фото: pixabay
В регионе также участились случаи пневмонии. Тысяча заболевших за неделю. 

За неделю в Свердловской области зарегистрировали 50 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Это выше эпидпорога по совокупному населению на 90%. Больше всего заболевших в Каменске-Уральском, Верхней Туре и Североуральске. Частично закрыть на карантин пришлось 224 детских сада и 94 школы. Полностью занятия прекратили в 29 детсадах и 40 школах. У заболевших обнаружили вирусы гонконгского гриппа, а также гриппа А (свиного) и В, сообщили в пресс-службе областного роспотребнадзора.

В регионе также участились случаи пневмонии. За неделю зарегистрировали 1069 случаев. Показатель заболеваемости на 60% выше среднемноголетнего уровня. В больницу госпитализировали 57 человек.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, пневмония, ОРВИ, грипп, Свердловская область , Екатеринбург
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