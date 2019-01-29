«Выпил стакан водки»: под Екатеринбургом остановили опасный грузовик

На трассе Екатеринбург-Тюмень заметили грузовик, который выполнял опасные маневры. Другие автомобилисты позвонили в ГИБДД и инспекторы быстро остановили большегруз. Водитель грузовика пытался доказать, что не был пьян, но алкотестер опроверг его слова. Мужчина признался, что поссорился с женой и выпил стакан водки, чтобы снять стресс по пути из Красноярска в Екатеринбург.

Грузовик доставили на штрафстоянку, а на водителя составили административный протокол. В ГИБДД по Свердловской области напомнили, что об опасных автомобилистах всегда можно сообщить в дежурную часть по телефону 8(343)269-77-00.