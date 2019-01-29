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«Выпил стакан водки»: под Екатеринбургом остановили опасный грузовик

18:34, 29 Январь 2019
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Фото: pixabay
Водитель снял стресс и начал выполнять опасные маневры. На него донесли в ГИБДД.

На трассе Екатеринбург-Тюмень заметили грузовик, который выполнял опасные маневры. Другие автомобилисты позвонили в ГИБДД и инспекторы быстро остановили большегруз. Водитель грузовика пытался доказать, что не был пьян, но алкотестер опроверг его слова. Мужчина признался, что поссорился с женой и выпил стакан водки, чтобы снять стресс по пути из Красноярска в Екатеринбург.

Грузовик доставили на штрафстоянку, а на водителя составили административный протокол. В ГИБДД по Свердловской области напомнили, что об опасных автомобилистах всегда можно сообщить в дежурную часть по телефону 8(343)269-77-00.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, алкоголь, водка, ГИБДД, автомобиль, водитель, Свердловская область , Екатеринбург
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