«Выпил стакан водки»: под Екатеринбургом остановили опасный грузовик
18:34, 29 Январь 2019
Водитель снял стресс и начал выполнять опасные маневры. На него донесли в ГИБДД.
На трассе Екатеринбург-Тюмень заметили грузовик, который выполнял опасные маневры. Другие автомобилисты позвонили в ГИБДД и инспекторы быстро остановили большегруз. Водитель грузовика пытался доказать, что не был пьян, но алкотестер опроверг его слова. Мужчина признался, что поссорился с женой и выпил стакан водки, чтобы снять стресс по пути из Красноярска в Екатеринбург.
Грузовик доставили на штрафстоянку, а на водителя составили административный протокол. В ГИБДД по Свердловской области напомнили, что об опасных автомобилистах всегда можно сообщить в дежурную часть по телефону 8(343)269-77-00.
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