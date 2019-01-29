Снести вождя. В Свердловской области избавляются от памятника Ленину

При этом госпожа мэр откровенно наплевала на мнение жителей , которые тысячами подписались против его сноса. Плюс к этому бургомистр банально наврала , связав уничтожение культурного объекта с реконструкцией сквера. Мол , так захотели сами жители , когда проголосовали в марте за обновление площади Победы. Проблема в том , что люди голосовали лишь за очередность ремонта городских объектов. Никаких проектов и уж тем более планов по сносу Владимира Ильича тогда представлено не было. И вот сейчас случился « сюрприз».

Александр Ивачев, политик