Снести вождя. В Свердловской области избавляются от памятника Ленину
13:40, 29 Январь 2019
Коммунисты намерены провести митинг в защиту монумента.
В Ревде хотят нести памятник Владимиру Ленину. Об этом в своем Facebook заявил председатель свердловского отделения КПРФ Александр Ивачев со ссылкой на главу администрации Ревды Ирину Тейшеву, который на днях и рассказала о планах мэрии.
Для региональных коммунистов «происходящее — сверхпринципиальный вопрос, так как это первый прецедент, когда местная власть уподобившись украинским „евромайдаунам“ принимается рушить памятники основателю СССР», разразился Ивачев.
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При этом госпожа мэр откровенно наплевала на мнение жителей, которые тысячами подписались против его сноса. Плюс к этому бургомистр банально наврала, связав уничтожение культурного объекта с реконструкцией сквера. Мол, так захотели сами жители, когда проголосовали в марте за обновление площади Победы. Проблема в том, что люди голосовали лишь за очередность ремонта городских объектов. Никаких проектов и уж тем более планов по сносу Владимира Ильича тогда представлено не было. И вот сейчас случился «сюрприз».
Александр Ивачев и другой депутат свердловского парламента Александр Ладыгин подали уведомление о проведении митинга на площади Победы Ревды 10 февраля. «Надеюсь, ближайшие две недели убедят городских чиновников пересмотреть своё решение», — добавил Ивачев.
Желание снести памятники Ленину — давняя история для России. В 2018 году губернатор Свердловский области Евгений Куйвашев высказался по этому вопросу сначала как чиновник: «Такие решения должны принимать жители города». А потом как человек: «Если я утром проснусь и памятника Ленина не будет, то я не расстроюсь».
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