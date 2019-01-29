В Екатеринбурге появились 13 современных отделений Почты России
10:15, 29 Январь 2019
Местные жители смогут отправлять посылки за 30 секунд.
Почта России отремонтировала 62 отделения на территории Свердловской области, 13 из них — в Екатеринбурге. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе Почты России, современные помещения отличаются как внешним оформлением, так и процессом работы.
Пространство каждого отделения разделили на зоны, установили системы, которые позволяют отправить посылку в течение 30 секунд. Также в большинстве отделений есть система, которая управляет очередью, «Почта Банк» и pos-терминалы для оплаты услуг картой.
Вместе с тем, в 2018 году 143 отделения почты стали доступны для инвалидов. Там теперь размещены низкие барьерные стойки, пандусы, рассчитанные на инвалидов-колясочников, а также крупные надписи на табличках для слабовидящих.
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