В Екатеринбурге появились 13 современных отделений Почты России

Почта России отремонтировала 62 отделения на территории Свердловской области, 13 из них — в Екатеринбурге. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе Почты России, современные помещения отличаются как внешним оформлением, так и процессом работы.

Пространство каждого отделения разделили на зоны, установили системы, которые позволяют отправить посылку в течение 30 секунд. Также в большинстве отделений есть система, которая управляет очередью, «Почта Банк» и pos-терминалы для оплаты услуг картой.

Вместе с тем, в 2018 году 143 отделения почты стали доступны для инвалидов. Там теперь размещены низкие барьерные стойки, пандусы, рассчитанные на инвалидов-колясочников, а также крупные надписи на табличках для слабовидящих.