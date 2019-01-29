Свердловские трассы снова завалит снегом

Свердловских водителей снова попросили быть аккуратнее в метель. Ветер усилится до 22 метров в секунду уже вечером, 29 января. Ситуацию на дорогах будет осложнять снегопад. В «Уралуправтодоре» сообщили что, расчищать федеральные трассы готовы 400 машин. Сложные участки будут определять с помощью 35 метеостанций и 95 видеокамер.

Водителей просят соблюдать дистанцию, скоростной режим и быть внимательными. Также во время снегопада стоит запастись терпением и не идти на обгон снегоуборочной техники. Узнать о состоянии проезда на федеральных трассах УрФО можно по номеру 8-800-200-63-06.