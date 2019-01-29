Следователи назвали убийством смерть Димы Рудакова
11:36, 29 Январь 2019
Уголовное дело, возбужденное по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», хотят переквалифицировать.
Следственный комитет Березовского изменил статью, по которой проходили подростки, насмерть забившие инвалида Диму Рудакова. Ранее их обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Теперь же их могут судить за убийство, сообщили ЕТВ в пресс-службе ведомства. Но сначала уголовное дело направят в прокуратуру.
Напомним, трагедия произошла в августе. В Березовском компания подростков жестоко избила 20-летнего инвалида Диму Рудакова. Двое из них оказались в СИЗО, третьего так и не заключили под стражу с начала расследования. Но затем адвокаты одного из обвиняемых потребовали, чтобы его освободили из-под стражи. Девочку, которая снимала происходящее на телефон, отправили в спецшколу на полтора года.
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