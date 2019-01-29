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Следователи назвали убийством смерть Димы Рудакова

11:36, 29 Январь 2019
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Фото: страница Дмитрия Рудакова / vk.com
Уголовное дело, возбужденное по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», хотят переквалифицировать.

Следственный комитет Березовского изменил статью, по которой проходили подростки, насмерть забившие инвалида Диму Рудакова. Ранее их обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Теперь же их могут судить за убийство, сообщили ЕТВ в пресс-службе ведомства. Но сначала уголовное дело направят в прокуратуру.

Напомним, трагедия произошла в августе. В Березовском компания подростков жестоко избила 20-летнего инвалида Диму Рудакова. Двое из них оказались в СИЗО, третьего так и не заключили под стражу с начала расследования. Но затем адвокаты одного из обвиняемых потребовали, чтобы его освободили из-под стражи. Девочку, которая снимала происходящее на телефон, отправили в спецшколу на полтора года.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Березовский, убийство, СК РФ по Свердловской области, инвалиды
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