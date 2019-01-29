Следователи назвали убийством смерть Димы Рудакова

Следственный комитет Березовского изменил статью, по которой проходили подростки, насмерть забившие инвалида Диму Рудакова. Ранее их обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Теперь же их могут судить за убийство, сообщили ЕТВ в пресс-службе ведомства. Но сначала уголовное дело направят в прокуратуру.

Напомним, трагедия произошла в августе. В Березовском компания подростков жестоко избила 20-летнего инвалида Диму Рудакова. Двое из них оказались в СИЗО, третьего так и не заключили под стражу с начала расследования. Но затем адвокаты одного из обвиняемых потребовали, чтобы его освободили из-под стражи. Девочку, которая снимала происходящее на телефон, отправили в спецшколу на полтора года.