Роспотребнадзор потребовал ликвидировать МУП «Золушка»

Роспотребнадзор по Свердловской области потребовал ликвидировать МУП «Золушка», которое кормит екатеринбургских школьников. Заявление поступило в Ленинский районный суд уральской столицы. «Заседание назначено на 14 февраля», — сообщили ЕТВ в пресс-службе суда.

Сейчас «Золушка» поставляет питание в школы № 140, № 65, № 10, № 70, № 173, № 175. Если ее ликвидируют, кормить детей придется другому оператору. Часть школ, которыми ранее занималось МУП, уже выиграла ресторация USTA. Речь идет об образовательных учреждениях № 161, 154, 55 и гимназии № 5. Мы разбирали школьное питание по полочкам и рассказывали, как кормить детей вкусно.

Напомним, летом прокуратура Екатеринбурга уличила «Золушку» в завышении цен на семь миллионов рублей. Кроме того, проверка показала, что МУП заказывало фальсифицированные продукты. Позднее администрация города проверила скандальное предприятие и не нашла нарушений в его работе. В конце августа 2018 года выяснилось, что «Золушка» продолжит кормить детей в школах, а в декабре заместителя директора Елену Третьякову уволили накануне налоговой и депутатской проверки.