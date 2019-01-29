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Риэлтор из Екатеринбурга лишила квартиры инвалида по зрению

09:38, 29 Январь 2019
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Фото: pixabay
За свои действия обвиняемая ответит в суде. Ей грозит десять лет тюрьмы.

Екатеринбургский риэлтор оставила без жилья местного жителя, который был инвалидом по зрению и слуху. Теперь ей придется ответить за это в суде, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В феврале 2018 года к обвиняемой обратилась собственница трехкомнатной квартиры на улице Инженерной в Екатеринбурге. Риэлтор узнала, что доля в квартире принадлежит еще одному человеку, который проходит лечение в психиатрической больнице. Женщина поняла, что продать успешно эту жилплощадь не удастся, тогда она выяснила, что ее клиентка проживает с мужчиной, который является единоличным собственником квартиры на улице Лодыгина. Обман облегчало и то, что мужчина был инвалидом по слуху и зрению.

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Под предлогом продажи жилья на Инженерной риэлтор попросила у пары справки о прописке других лиц, после чего в марте 2018 года она пригласила мужчину в МФЦ, чтобы получить и подписать документы. Обвиняемая предоставила поддельный договор купли-продажи и расписку. В фальшивой расписке была указана стоимость жилья — два миллиона рублей.

Обвиняемая лишила мужчину квартиры, но безнаказанной она не останется. Уголовное дело направили в Чкаловский районный суд. Риэлтору грозит десять лет тюрьмы.

Накануне мы рассказывали историю о женщине, которая специально подружилась с мужчиной, чтобы отобрать у него квартиру.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, инвалиды, жилье, квартира, прокуратура Свердловской области, Екатеринбург
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