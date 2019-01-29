Риэлтор из Екатеринбурга лишила квартиры инвалида по зрению

Екатеринбургский риэлтор оставила без жилья местного жителя, который был инвалидом по зрению и слуху. Теперь ей придется ответить за это в суде, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В феврале 2018 года к обвиняемой обратилась собственница трехкомнатной квартиры на улице Инженерной в Екатеринбурге. Риэлтор узнала, что доля в квартире принадлежит еще одному человеку, который проходит лечение в психиатрической больнице. Женщина поняла, что продать успешно эту жилплощадь не удастся, тогда она выяснила, что ее клиентка проживает с мужчиной, который является единоличным собственником квартиры на улице Лодыгина. Обман облегчало и то, что мужчина был инвалидом по слуху и зрению.