Пайщики «Бухты Квинс» выйдут на митинг против барда Новикова
Пайщики корпоратива «Бухты Квинс» получили долгожданные квартиры. Об этом на Facebook вчера написал застройщик Александр Новиков, отметив, что журналисты странным образом пропустили это событие. «Передача квартир означает прекращение псевдомитингов и клеветы в отношении безвинных людей и в мой адрес лично», — эмоционально заявил бард.
В то же время пайщики оказались недовольны качеством квартир и вновь собираются протестовать. Об этом ЕТВ рассказала председатель кооператива Зиля Булатова. По ее словам, замечаний очень много.
Качество не просто плохое, а ужасное, в квартирах проживать невозможно. Все окна без ручек, половина из них не закрывается вообще. Чтобы окна не распахнулись, застройщик подпер их подручными материалами. Воды в кранах либо нет вообще, либо отсутствуют заглушки — просто хлещет из трубы. Есть квартиры, в которых не подведены трубы и нет счетчиков. Одна квартира без стяжки и воды, нет отопления.
Строительство поселка «Бухта Квинс» на берегу озера Шарташ стартовало в 2008 году. Через два года создали одноименный кооператив, членами которого стали 65 пайщиков, которые вложили в общей сложности 150 миллионов рублей.
Завершить строительство планировали в первом квартале 2012 года. Но, получив деньги, компания заморозила все строительные работы. В этом же году объект передали другой стройкомпании — ООО «Дигитал-Ай», совладельцем которой до 2013 года также был Александр Новиков. Но смена застройщика ни к чему не привела, работы на площадке не возобновились. В конце 2015 года компания «Дигитал-Ай» сменила место нахождения на Самарскую область, а в феврале 2016 года и вовсе прекратила свою деятельность.
Казалось бы, в эпопее поставлена точка, но, похоже, что нет.