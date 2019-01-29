Пайщики «Бухты Квинс» выйдут на митинг против барда Новикова

Зиля Булатова заметила , что пайщикам с обманом передали ключи. « Когда пришли их получать , я спросила: „ У вас с текстом документа все нормально?“ Мне сказали , что да. Юристка с нами не приехала , а я не стала проверять , и мы все подписали. Поскольку они все делают криво , ключи в тот день не принесли. А на следующий день мы обнаружили , что нам подсунули другой документ и недодали три квартиры: вместо 58 — 55», — добавила Булатова.



