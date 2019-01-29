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Пайщики «Бухты Квинс» выйдут на митинг против барда Новикова

11:40, 29 Январь 2019
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Фото: Facebook Александра Новикова
Члены кооператива решительно недовольны качеством квартир, которые застройщик им наконец-то передал.

Пайщики корпоратива «Бухты Квинс» получили долгожданные квартиры. Об этом на Facebook вчера написал застройщик Александр Новиков, отметив, что журналисты странным образом пропустили это событие. «Передача квартир означает прекращение псевдомитингов и клеветы в отношении безвинных людей и в мой адрес лично», — эмоционально заявил бард.

В то же время пайщики оказались недовольны качеством квартир и вновь собираются протестовать. Об этом ЕТВ рассказала председатель кооператива Зиля Булатова. По ее словам, замечаний очень много.

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Зиля Булатова
председатель ПЖСК «Бухта Квинс»

Качество не просто плохое, а ужасное, в квартирах проживать невозможно. Все окна без ручек, половина из них не закрывается вообще. Чтобы окна не распахнулись, застройщик подпер их подручными материалами. Воды в кранах либо нет вообще, либо отсутствуют заглушки — просто хлещет из трубы. Есть квартиры, в которых не подведены трубы и нет счетчиков. Одна квартира без стяжки и воды, нет отопления.


Зиля Булатова
Зиля Булатова заметила, что пайщикам с обманом передали ключи. «Когда пришли их получать, я спросила: У вас с текстом документа все нормально?“ Мне сказали, что да. Юристка с нами не приехала, а я не стала проверять, и мы все подписали. Поскольку они все делают криво, ключи в тот день не принесли. А на следующий день мы обнаружили, что нам подсунули другой документ и недодали три квартиры: вместо 58 — 55», — добавила Булатова.

Пайщики намерены выйти на митинг в центре Екатеринбурга на следующей неделе, поскольку ни одно из замечаний по квартирам до сих пор не устранено. «Судя по всему, они не собираются ликвидировать очевидные нарушения. Будем бороться за свои права и говорить о проблеме», — подчеркнула председатель кооператива.
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Строительство поселка «Бухта Квинс» на берегу озера Шарташ стартовало в 2008 году. Через два года создали одноименный кооператив, членами которого стали 65 пайщиков, которые вложили в общей сложности 150 миллионов рублей.

Завершить строительство планировали в первом квартале 2012 года. Но, получив деньги, компания заморозила все строительные работы. В этом же году объект передали другой стройкомпании — ООО «Дигитал-Ай», совладельцем которой до 2013 года также был Александр Новиков. Но смена застройщика ни к чему не привела, работы на площадке не возобновились. В конце 2015 года компания «Дигитал-Ай» сменила место нахождения на Самарскую область, а в феврале 2016 года и вовсе прекратила свою деятельность.

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В 2015 в дело вмешалось правительство Свердловской области взяло объект на контроль. Передать квартиры собственникам обещали в декабре 2017 года, но сроки снова сдвинули на 1,5 года, чтобы провести все коммуникации. На застройщиков завели уголовные дела. В январе и феврале в Екатеринбурге прошла череда судов над шансонье Александром Новиковым, которому предъявили обвинение в мошенничестве в крупном размере.Ему удалось доказать, что они ничего не знали о сделке. А вот остальным фигурантам дела суд вынес приговор: каждому из назначили по три года с отбыванием срока в колонии общего режима.

Казалось бы, в эпопее поставлена точка, но, похоже, что нет.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область
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