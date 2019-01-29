Куйвашев заставил Шипулина и Чепикова думать о биатлонном центре

Губернатор Евгений Куйвашев обсудил с президентом Союза биатлонистов России Владимиром Драчевым строительство лыжного комплекса под Екатеринбургом. План развития биатлона в регионе разрабатывали спортсмены Антон Шипулин и Сергей Чепиков, сообщили в департаменте информполитики региона. Губернатор попросил главу СБР включиться в работу.

Делегация Свердловской области уже съездила в немецкий Рупольдинг, чтобы перенять опыт строительства биатлонного комплекса. Построить подобную базу хотят на 12-м километре Московского тракта в районе спортивной базы «Динамо». Под биатлонный комплекс департамент лесного хозяйства Свердловской области отдает как раз 52 гектара лесопарка. Там планируют разместить стадион, биатлонные стрельбища, трибуны, лыжные трассы и катки.