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Федеральная пассажирская компания отказалась везти свердловчан

12:01, 29 Январь 2019
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Фото: pixabay
Организацию оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Свердловская транспортная прокуратура проверила работу Федеральной пассажирской компании на территории области. Поводом для проверки послужило обращение мужчины, которого отказались везти на поезде. В итоге компания получила штраф на сумму 20 тысяч рублей.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что 5 октября 2018 года начальник поезда Устье — Аха — Екатеринбург отказал в дальнейшем проезде пассажирам, которые находились на платформе станции Туринск — Уральский. Руководитель аргументировал это тем, что билеты не использовали на перроне в связи с окончанием стоянки поезда, сообщили ЕТВ в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Заявление возмущенного пассажира рассмотрели и решили, что начальник подвижного состава был не прав, поэтому ФПК оштрафовали на 20 тысяч рублей.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, перевозки, штраф, транспортная прокуратура, Свердловская область , Екатеринбург
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