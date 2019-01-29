Федеральная пассажирская компания отказалась везти свердловчан

Свердловская транспортная прокуратура проверила работу Федеральной пассажирской компании на территории области. Поводом для проверки послужило обращение мужчины, которого отказались везти на поезде. В итоге компания получила штраф на сумму 20 тысяч рублей.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что 5 октября 2018 года начальник поезда Устье — Аха — Екатеринбург отказал в дальнейшем проезде пассажирам, которые находились на платформе станции Туринск — Уральский. Руководитель аргументировал это тем, что билеты не использовали на перроне в связи с окончанием стоянки поезда, сообщили ЕТВ в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Заявление возмущенного пассажира рассмотрели и решили, что начальник подвижного состава был не прав, поэтому ФПК оштрафовали на 20 тысяч рублей.