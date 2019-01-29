Екатеринбуржцы смогут летать в Усинск и Нижний Новгород из Кольцово

Екатеринбуржцы смогут летать в Усинск и Нижний Новгород из аэропорта Кольцово. Два новых рейса стартуют с 5 февраля, сообщили ЕТВ в пресс-службе воздушной гавани. Полеты будет выполнять «Комиавиатранс».

Из Екатеринбурга в Усинск рейсы организуют раз в неделю. Самолеты из Усинска станут летать по вторникам в 16:20, из столицы Урала — по средам в 13:50. В Нижний Новгород и обратно тоже можно будет слетать раз в неделю: из Екатеринбурга по вторникам в 21:20, из приволжского города — в 09:00 по средам.

Время в пути составит два часа. Вместимость самолетов Embraer ERJ 145, на которых организуют рейсы в Усинск и Нижний Новгород, — 50 пассажиров.