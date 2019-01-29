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Екатеринбуржцы смогут летать в Усинск и Нижний Новгород из Кольцово

10:47, 29 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
С 5 февраля два рейса появятся в расписании аэропорта.

Екатеринбуржцы смогут летать в Усинск и Нижний Новгород из аэропорта Кольцово. Два новых рейса стартуют с 5 февраля, сообщили ЕТВ в пресс-службе воздушной гавани. Полеты будет выполнять «Комиавиатранс».

Из Екатеринбурга в Усинск рейсы организуют раз в неделю. Самолеты из Усинска станут летать по вторникам в 16:20, из столицы Урала — по средам в 13:50. В Нижний Новгород и обратно тоже можно будет слетать раз в неделю: из Екатеринбурга по вторникам в 21:20, из приволжского города — в 09:00 по средам.

Время в пути составит два часа. Вместимость самолетов Embraer ERJ 145, на которых организуют рейсы в Усинск и Нижний Новгород, — 50 пассажиров.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, самолет, Усинск, Нижний Новгород, рейсы, Кольцово, Екатеринбург
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