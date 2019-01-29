Чулпан Хаматова собрала в Екатеринбурге три миллиона на операции детям

Актриса театра и кино Чулпан Хаматова собрала на благотворительном вечере, который прошел в Екатеринбурге 28 января, три миллиона рублей. О сумме она отчиталась в инстаграме, где поблагодарила всех неравнодушных людей. «Какое счастье! Спасибо вам!!!» — написала Чулпан. Собранные средства пойдут на трансплантацию костного мозга трем маленьким пациентам ОДКБ № 1 в Екатеринбурге: Кириллу (пять лет), Захару (один год) и Данилу (два года).

Вчера соосновательница фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова встретилась с губернатором Евгением Куйвашевым. В рамках рабочей встречи они обсудили сотрудничество с фондом, которое началось три года назад. В 2019 году бюджетные квоты на лечение получили 41 человек: 22 жителя Свердловской области и 19 детей из других регионов.