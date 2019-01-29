Четверо екатеринбуржцев варили амфетамин в бане на даче

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор четверым местным жителям, которые варили наркотики в бане на даче. Каждый получил шесть лет лишения свободы, рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Осужденные закупили химические реактивы и оборудование для приготовления наркотиков. Лабораторию удалось обнаружить на даче в поселке Садовый, когда работники ФСБ нагрянули туда. У сообщников изъяли килограмм мефедрона и амфетамин массой 510 граммов.

Троим подельникам суд назначил шесть лет строгача и штраф в 100 тысяч, четвертому — то же самое, но штраф вдвое меньше.