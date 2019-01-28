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В свердловской больнице заведующий отделением украл деньги пациентов

15:59, 28 Январь 2019
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Фото: flickr
Мужчина говорил больным, что металлоконструкций для операций нет, и просил купить их у подставной фирмы.

Заведующий травматологическим отделением в городской больнице Каменска-Уральского украл у своих пациентов 155 тысяч рублей. Теперь ему придется вернуть больше — 250 тысяч рублей. Такой размер штрафа назначил Синарский районный суд.

С мая 2015 по август 2016 года заведующий отделением похищал деньги больных, которым нужна была операция остеосинтеза [хирургическая репозиция костных отломков при помощи различных фиксирующих конструкций — прим. ЕТВ]. На самом деле такие операции проводили в больнице бесплатно, но врач сообщал родственникам пациентов, что металлоконструкций нет, и предлагал купить их на стороне, рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Суммы варьировались от 27 до 51 тысячи рублей. В итоге мужчине удалось похитить 115 тысяч рублей у трех больных, а позднее еще 40 тысяч у двух человек.

Подсудимый и его сообщница, которая работала с фиктивными документами, не признали свою вину. Заведующему отделением травматологии назначили штраф на сумму 250 тысяч рублей, его подельнице — 150 тысяч.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, операция, пациент, деньги, кража, Каменск-Уральский
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