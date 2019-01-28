В Кольцово автомобиль с бортовым питанием пробил дыру в самолете

Автомобиль цеха бортового питания врезался в самолет, который должен был лететь из Екатеринбурга в Шарджу в воскресенье утром. В результате столкновения в задней двери самолета появилась дыра.

Во время ДТП Boeing-737 готовился принять пассажиров на борт, поэтому внутри воздушного судна никого не было. «Специальная комиссия изучает самолет на предмет повреждений и выясняет обстоятельства произошедшего», — прокомментировали ЕТВ в пресс-службе Кольцово. Екатеринбуржцев, которые отправлялись в Шарджу, отправили на запасном транспорте. Рейс задержался на 4,5 часа.