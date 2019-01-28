В Екатеринбурге виновник ДТП сядет на год за пострадавшего ребенка
Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор водителю, из-за которого в аварии на Машинной пострадал четырехлетний ребенок. Мужчине назначили наказание в виде одного года с отбыванием в колонии-поселении.
В ходе рассмотрения дела выяснилось, что автомобилист был пьян, рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Он ехал по улице Машинная со стороны Циолковского в направлении Фурманова. На перекрестке виновник ДТП не снизил скорость перед красным сигналом светофора и въехал в Hyundai Elantra, где на заднем пассажирском сидении в удерживающем устройстве был малыш.
У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, за которую пьяный автомобилист получил год лишения свободы. Кроме того, виновник аварии заплатит 600 тысяч рублей компенсации.
Напомним, еще одно ДТП с ребенком произошло в ноябре 2018 года на Фурманова в Екатеринбурге. В результате аварии пострадали три человека: мать с двухлетним ребенком и мужчина. В середине января маму с мальчиком выписали из больницы.