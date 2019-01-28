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В Екатеринбурге виновник ДТП сядет на год за пострадавшего ребенка

11:51, 28 Январь 2019
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Фото: pixabay
Четырехлетний малыш получил черепно-мозговую травму. За нее водитель заплатит еще 600 тысяч рублей.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор водителю, из-за которого в аварии на Машинной пострадал четырехлетний ребенок. Мужчине назначили наказание в виде одного года с отбыванием в колонии-поселении.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что автомобилист был пьян, рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Он ехал по улице Машинная со стороны Циолковского в направлении Фурманова. На перекрестке виновник ДТП не снизил скорость перед красным сигналом светофора и въехал в Hyundai Elantra, где на заднем пассажирском сидении в удерживающем устройстве был малыш.

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У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, за которую пьяный автомобилист получил год лишения свободы. Кроме того, виновник аварии заплатит 600 тысяч рублей компенсации.

Напомним, еще одно ДТП с ребенком произошло в ноябре 2018 года на Фурманова в Екатеринбурге. В результате аварии пострадали три человека: мать с двухлетним ребенком и мужчина. В середине января маму с мальчиком выписали из больницы.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, автомобиль, водитель, дети, ДТП, Екатеринбург
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