В Екатеринбурге виновник ДТП сядет на год за пострадавшего ребенка

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор водителю, из-за которого в аварии на Машинной пострадал четырехлетний ребенок. Мужчине назначили наказание в виде одного года с отбыванием в колонии-поселении.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что автомобилист был пьян, рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Он ехал по улице Машинная со стороны Циолковского в направлении Фурманова. На перекрестке виновник ДТП не снизил скорость перед красным сигналом светофора и въехал в Hyundai Elantra, где на заднем пассажирском сидении в удерживающем устройстве был малыш.