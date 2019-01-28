У екатеринбуржца по дружбе забрали квартиру за 1,8 миллиона
Железнодорожный суд Екатеринбурга вынес приговор по делу черных риэлторов, которые похитили местного жителя и заставили его продать квартиру стоимостью 1, 8 миллиона рублей.
В марте 2016 года женщина узнала, что ее знакомый является собственником квартиры на Пехотинцев в Екатеринбурге, и решила с ним подружиться. Завязать дружбу с ним она захотела, чтобы продать его жилье и выманить деньги, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Для реализации преступного умысла женщина подключила сообщника.
Черные риэлторы приехали к дому потерпевшего на автомобиле, избили его и закрыли в съемной квартире. Там они заставляли его оформить куплю-продажу своей жилплощади и отдать им деньги. Екатеринбуржец поддался и остался без жилья. Он отдал вымогателям 1,8 миллиона рублей.
Преступники так и не признали свою вину, но суд не поверил им. Женщине назначили наказание в 10,5 года в колонии общего режима, ее сообщнику — десять лет строгача.