У екатеринбуржца по дружбе забрали квартиру за 1,8 миллиона

Черные риэлторы приехали к дому потерпевшего на автомобиле, избили его и закрыли в съемной квартире. Там они заставляли его оформить куплю-продажу своей жилплощади и отдать им деньги. Екатеринбуржец поддался и остался без жилья. Он отдал вымогателям 1,8 миллиона рублей.

Преступники так и не признали свою вину, но суд не поверил им. Женщине назначили наказание в 10,5 года в колонии общего режима, ее сообщнику — десять лет строгача.