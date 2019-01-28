Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

У екатеринбуржца по дружбе забрали квартиру за 1,8 миллиона

10:45, 28 Январь 2019
image.jpg
Фото: pixabay
Женщина начала общаться с хозяином жилья, чтобы обмануть его.

Железнодорожный суд Екатеринбурга вынес приговор по делу черных риэлторов, которые похитили местного жителя и заставили его продать квартиру стоимостью 1, 8 миллиона рублей.

В марте 2016 года женщина узнала, что ее знакомый является собственником квартиры на Пехотинцев в Екатеринбурге, и решила с ним подружиться. Завязать дружбу с ним она захотела, чтобы продать его жилье и выманить деньги, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Для реализации преступного умысла женщина подключила сообщника.

Школоедение
Рассказываем, по какой схеме работают столовые в школах Екатеринбурга и что нужно менять.

Черные риэлторы приехали к дому потерпевшего на автомобиле, избили его и закрыли в съемной квартире. Там они заставляли его оформить куплю-продажу своей жилплощади и отдать им деньги. Екатеринбуржец поддался и остался без жилья. Он отдал вымогателям 1,8 миллиона рублей.

Преступники так и не признали свою вину, но суд не поверил им. Женщине назначили наказание в 10,5 года в колонии общего режима, ее сообщнику — десять лет строгача.

Баскетболистка УГМК сделала третий слэм-данк в игре с «Инвентой»
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «У екатеринбуржца по дружбе забрали квартиру за 1,8 миллиона»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, деньги, кражи, квартира, прокуратура Свердловской области, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Общество
Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Суд обязал предпринимателей выплатить ей почти 300 тысяч рублей.
Сумма мнений Σ
В первый класс, как в первый раз
В первый класс, как в первый раз
От Светланы Зенковой
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
От Надежды Марковой
Рабство по карману: почему ипотека стала доступней уральцам
Городские истории
Рабство по карману: почему ипотека стала доступней уральцам
Из-за чего снижаются ставки и как сорвать банк, связавшись с кредитом на недвижимость — разбирался ЕТВ.