Сугробы на свердловских трассах разгребали 470 тракторов и грейдеров
10:49, 28 Январь 2019
Область заметало все выходные.
На трассах Свердловской области в выходные выпало 5,2 сантиметра снега. Прочищать сугробы отправили 236 комбайнов, 56 машин с отвалом, 82 грейдера и 96 тракторов. Днем работало 470 единиц техники, а ночью 379, сообщили в управлении автодорог Свердловской области. За выходные подрядчикам выдали 121 предписание за плохую уборку снега. Они устранили все недостатки.
Все замечания по уборке региональных трасс можно сообщать в диспетчерскую службу по номеру 261-79-83 или по телефону горячей линии областного управления автодорог 262-50-65.
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