Сугробы на свердловских трассах разгребали 470 тракторов и грейдеров

На трассах Свердловской области в выходные выпало 5,2 сантиметра снега. Прочищать сугробы отправили 236 комбайнов, 56 машин с отвалом, 82 грейдера и 96 тракторов. Днем работало 470 единиц техники, а ночью 379, сообщили в управлении автодорог Свердловской области. За выходные подрядчикам выдали 121 предписание за плохую уборку снега. Они устранили все недостатки.

Все замечания по уборке региональных трасс можно сообщать в диспетчерскую службу по номеру 261-79-83 или по телефону горячей линии областного управления автодорог 262-50-65.

Конец января в Екатеринбурге будет морозным, поэтому будьте осторожны во время поездок. Прогноз погоды на неделю читайте здесь.

