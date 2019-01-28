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Судебный пристав из Екатеринбурга может сесть за кражу 12 миллионов

18:45, 28 Январь 2019
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Фото: pixabay
Мужчину обвиняют в 19 эпизодах преступлений.

В Екатеринбурге будут судить бывшего судебного пристава, мужчину обвиняют в хищении 12 миллионов рублей. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По версии следствия, с 2014-го по 2018 годы мужчина, используя свое служебное положение, неоднократно вносил заведомо ложные сведения об исполнительных листах в электронную базу ФССП. В них содержалась информация о задолженностях различных юридических лиц перед подставными взыскателями. Далее судебный пристав и его напарник похитили 12 миллионов рублей, позже распорядились этими деньгами по собственному усмотрению.

Следственные органы установили, что указанные лица совершили 19 эпизодов преступлений. Кроме того, бывшего судебного пристава обвинили во взятке на две тысячи рублей: за то, что снимал ограничения на регистрацию с автомобиля »Форд Фьюжн». Обвиняемый решил сотрудничать со следствием. Уголовное дело направлено в Ленинский суд Екатеринбурга.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Екатеринбург, мошенничество, прокуратура Свердловской области
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