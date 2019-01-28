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На Урале врачу ограничили свободу за поврежденный пациентке пищевод

14:29, 28 Январь 2019
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Фото: pixabay
Анастезиолог-реаниматолог переусердствовала с трубками.

Врача анастезиолога-реаниматолога из Камышлова приговорили к двум годам ограничения свободы за травму, причиненную пациентке. В ходе следствия выяснилось, что женщина в апреле 2017 года делала пациентке интубацию трахеи перед операцией. Как рассказали ЕТВ в СК России по Свердловской области, врач переусердствовала настолько, что пробила пациентке пищевод.

Следственный комитет допросил свидетелей, проанализировал документы и назначил судебно-медицинскую экспертизу, которая подтвердила виновность медработницы. Суд назначил анастезиологу-реаниматологу два года ограничения свободы.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Камышлов, Свердловская область , медицина, операция, пациент, СК РФ по Свердловской области
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