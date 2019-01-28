На Урале появятся граффити с бажовскими сказами высотой в четыре этажа

В нем организаторы рассказали, что основой для настенных рисунков станут иллюстрации Виталия Воловича к «Малахитовой шкатулке». Кроме того, на граффити будут цитаты из сказов, а саму композицию можно будет посмотреть в режиме дополненной реальности. Каждую поверхность представят в виде комикса, рассказали авторы видеоролика.

Напомним, в 2019 году исполняется 140 лет со дня рождения Павла Бажова. В его честь даже хотели назвать аэропорт Кольцово.