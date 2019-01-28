Музей ИЗО допустил повторения истории с Куинджи в Екатеринбурге
13:35, 28 Январь 2019
Знаменитое полотно вчера украли из Третьяковской галереи в Москве. Директор музея ИЗО заявил, что никто не застрахован от подобных ситуаций.
Вчера, 27 января, из Третьяковской галереи в Москве украли картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Впрочем, уже сегодня похитителя полотна, которое стоит 12 миллионов, задержали. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 164 УК РФ («хищение предметов, имеющих особую ценность»), обстоятельства происшествия уточняются.
При желании и должной подготовке похитить можно любую картину из любого музея. Об этом ЕТВ рассказал директор екатеринбургского музея ИЗО Никита Корытин.
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Никита Корытин
директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств
Возможна любая ситуация. Конечно, все максимальные меры безопасности предпринимаются. Музей должны охранять ЧОПом, вневедомственной охраной. Но если вы захотите прийти в публичное место и кого-то зарезать, то пойдете — и зарежете. Захотите украсть картину в музее, придете — и сдернете. Ничего нельзя исключать.
Никита Косыгин подчеркнул, что охрана может предпринимать все усилия, чтобы исключить неприятные инциденты, но все-равно никто не застрахован на 100%.
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