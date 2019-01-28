Музей ИЗО допустил повторения истории с Куинджи в Екатеринбурге

директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств

Возможна любая ситуация. Конечно , все максимальные меры безопасности предпринимаются. Музей должны охранять ЧОПом , вневедомственной охраной. Но если вы захотите прийти в публичное место и кого-то зарезать , то пойдете — и зарежете. Захотите украсть картину в музее , придете — и сдернете. Ничего нельзя исключать.