Фонд Чулпан Хаматовой соберет деньги на операцию трем свердловчанам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился актрисой и с сооснователем фонда « Подари жизнь» Чулпан Хаматовой. Она приехала в Екатеринбург , чтобы провести благотворительный вечер , сообщил глава региона в соцсетях. Деньги направят на трансплантацию костного мозга трем маленьким пациентам ОГКБ. Необходимо 11,8 миллиона рублей.



