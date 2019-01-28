Фонд Чулпан Хаматовой соберет деньги на операцию трем свердловчанам
17:04, 28 Январь 2019
Актриса обсудила благотворительный вечер и новые проекты с губернатором Куйвашевым.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился актрисой и с сооснователем фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой. Она приехала в Екатеринбург, чтобы провести благотворительный вечер, сообщил глава региона в соцсетях. Деньги направят на трансплантацию костного мозга трем маленьким пациентам ОГКБ. Необходимо 11,8 миллиона рублей.
Сотрудничество с фондом началось в 2016 году. За это время на базе областной больницы был переоснащен центр детской онкологии, сообщили в департаменте информполитики региона. В 2019 году бюджетные квоты на лечение составили 41 человек: 22 жителя Свердловской области и 19 детей из других регионов.
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