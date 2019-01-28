Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Фонд Чулпан Хаматовой соберет деньги на операцию трем свердловчанам

17:04, 28 Январь 2019
dgdgg.jpg
Фото: департамент информполитики региона
Актриса обсудила благотворительный вечер и новые проекты с губернатором Куйвашевым. 
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился актрисой и с сооснователем фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой. Она приехала в Екатеринбург, чтобы провести благотворительный вечер, сообщил глава региона в соцсетях. Деньги направят на трансплантацию костного мозга трем маленьким пациентам ОГКБ. Необходимо 11,8 миллиона рублей.

Сотрудничество с фондом началось в 2016 году. За это время на базе областной больницы был переоснащен центр детской онкологии, сообщили в департаменте информполитики региона. В 2019 году бюджетные квоты на лечение составили 41 человек: 22 жителя Свердловской области и 19 детей из других регионов.
Школоедение
Рассказываем, по какой схеме работают столовые в школах Екатеринбурга и что нужно менять.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Очень рад видеть Чулпан Хаматову, которая приехала в Екатеринбург, чтобы провести благотворительный вечер. Собранные на нем средства пойдут на проведение операций по трансплантации костного мозга трем пациентам нашей ОДКБ №1. Это Кирилл (5 лет), Захар (1 год), Данил (2 года). Чулпан часто бывает у нас в гостях, поддерживает благотворительные проекты в регионе. Благодаря сотрудничеству с ее фондом «Подари жизнь» нам удалось создать межрегиональный центр трансплантации костного мозга — это единственная региональная клиника в России, где проводятся все виды трансплантации костного мозга детям. Центр уже спас десятки детских жизней. Чулпан, спасибо тебе за то, что ты делаешь. Мы всегда рады видеть тебя на Урале — талантливую, яркую, светлую.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Фонд Чулпан Хаматовой соберет деньги на операцию трем свердловчанам»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, онкология, рак, больница, ОГКБ, благотворительность, Свердловская область , Екатеринбург, Евгений Куйвашев
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Полюбить себя и похудеть
15 февраля в 12:29
С Евгений Идолов
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 28.01.2019
Главные новости Екатеринбурга 28.01.2019
От Ирины Шутько
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.