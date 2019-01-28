Екатеринбургская управляющая компания ответит за долг в 13 млн
09:22, 28 Январь 2019
Полиция возбудила уголовное дело в отношении ПЖЭК №210.
Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело в отношении ПЖЭК № 210. В правоохранительные органы поступили заявления от трех организаций: «Т Плюс», «Водоканал» и «Екатеринбургэнергосбыт». Управляющая компания не платила им за поставку тепла, воды и электричества.
Екатеринбургская управляющая компания не погашала счета «Т Плюс» с января 2011 года. В итоге она накопила долг в 13 миллионов рублей. При этом жители дома оплачивали отопление и горячую воду регулярно, сообщили ЕТВ в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс».
Всего за восемь лет «Т Плюс» направил в арбитражный суд 18 исков. Все они были удовлетворены, но на счетах ПЖЭК № 210 денег не нашли. Теперь в ситуации разберутся правоохранительные органы.
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