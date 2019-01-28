«Аэрофлот» вернет свердловчанину 152 тысячи рублей за помятый чемодан
12:22, 28 Январь 2019
Перевозчик не согласился с претензиями пассажира, но суд решил иначе.
Авиакомпания «Аэрофлот» заплатит верхнепышминцу 152 526 рублей за испорченный дорогой чемодан. По прибытии из Нью-Йорка мужчина обнаружил на багаже вмятины, а также трещину, из-за которой ручка выдвигалась только наполовину. Кроме того, «собачка» на молнии была вырвана.
Чемодан London Fog Oxford Hyperlite стоил 24 528 рублей. Через три дня после прилета житель Верхней Пышмы направил «Аэрофлоту» претензию, в которой потребовал возместить стоимость сумки, но ответа не получил, сообщили ЕТВ в пресс-службе областного суда.
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Тогда мужчина подал иск в Верхнепышминский городской суд. Он потребовал вернуть ему 30 140 рублей за поврежденный багаж, 68 544 рубля неустойки, три тысячи морального вреда и 50 842 рубля штрафа. Иск удовлетворили полностью, но ответчик обжаловал решение. Вторая инстанция встала на сторону пассажира и обязала «Аэрофлот» выплатить уральцу 152 526 рублей.
Напомним, в ноябре пара из Екатеринбурга тоже отсудила у «Аэрофлота» деньги. Авиакомпании пришлось выплатить 100 тысяч рублей за сорванный перелет из Аликанте в уральскую столицу.
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