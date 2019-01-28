«Аэрофлот» вернет свердловчанину 152 тысячи рублей за помятый чемодан

Авиакомпания «Аэрофлот» заплатит верхнепышминцу 152 526 рублей за испорченный дорогой чемодан. По прибытии из Нью-Йорка мужчина обнаружил на багаже вмятины, а также трещину, из-за которой ручка выдвигалась только наполовину. Кроме того, «собачка» на молнии была вырвана.

Чемодан London Fog Oxford Hyperlite стоил 24 528 рублей. Через три дня после прилета житель Верхней Пышмы направил «Аэрофлоту» претензию, в которой потребовал возместить стоимость сумки, но ответа не получил, сообщили ЕТВ в пресс-службе областного суда.