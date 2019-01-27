Были знамена жестяные, а стали ледяные. Екатеринбургу вернули памятник

«На скульптуру потратили около 20 тысяч рублей. Вся работа от начала и до конца заняла двенадцать часов. Нам важно было высказаться. Отдать дать памяти Краснознаменной группе. И убедить администрацию вернуть городу памятник на историческое место — там же, где он стоял раньше», — рассказал ЕТВ координатор движения «Суть времени» на Урале Алексей Банников: «Мы все понимаем, что эта ледяная композиция временная и не защищена от вандалов. Но, конечно, мы надеемся, что наша ледяная скульптура простоит всю зиму, до весны. Но вероятность этого невелика».