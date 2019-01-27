Были знамена жестяные, а стали ледяные. Екатеринбургу вернули памятник
12:29, 27 Январь 2019
На Городском пруду появилась скульптура из застывшей воды – символ памяти о Краснознаменной группе, которую снесли с Плотинки шесть лет назад.
Сегодня ночью активисты движения «Суть времени» установили в Екатеринбурге Краснознаменную группу. Взамен советского монумента их жести и стали, который демонтировали с Плотиники в 2013 году. Скульптур собрали изо льда и это скорее не копия, реплика утерянного памятника, а призрак его, напоминание о том, что он был и есть люди, которые ждут его возвращения.
Фото: 1723.ru
«На скульптуру потратили около 20 тысяч рублей. Вся работа от начала и до конца заняла двенадцать часов. Нам важно было высказаться. Отдать дать памяти Краснознаменной группе. И убедить администрацию вернуть городу памятник на историческое место — там же, где он стоял раньше», — рассказал ЕТВ координатор движения «Суть времени» на Урале Алексей Банников: «Мы все понимаем, что эта ледяная композиция временная и не защищена от вандалов. Но, конечно, мы надеемся, что наша ледяная скульптура простоит всю зиму, до весны. Но вероятность этого невелика».
Интересно, что если городские вандалы не снесут скульптуру и она доживет до теплых дней, то у этого высказывания появиться новый смысл. Ледяные знамена «Сути времени» начнут таять, панцирь Городского пруда вскроется, а река Исеть снесет все следы.
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