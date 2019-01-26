Туристка, пострадавшая в уральском лесу, очнулась после ампутации

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« Елена пришла в сознание. Она уже дышит без аппарата ИВЛ. Ее состояние по-прежнему оценивают как тяжелое , но все показатели улучшаются , так что сочли возможным вывести ее в ясное сознание», — сообщила официальный представитель ГКБ № 40 Инна Абелинскене.







Вместе с пострадавшей девушкой в больнице находится ее мама.





Напомним , Елена Осипова и ее подруга Елена Подкорытова потерялись в лесу 19 января. Они вместе с группой были в походе в районе Казанского камня , но отбились из-за сильной метели. Девушек искали три дня. Елене Подкорытовой спасатели помочь не смогли — девушка умерла от обморожения. Елену Осипову сначала госпитализировали в Краснотурьинск , а позже перевезли в Екатеринбург , где сделали операцию.